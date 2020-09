Calciomercato, il Milan sta cercando il vice Zlatan Ibrahimovic. Il candidato numero uno è Luka Jovic.

Calciomercato, il Milan è ripartito dalle certezze dello scorso anno: Zlatan Ibrahimovic in campo e Stefano Pioli in panchina. Ma adesso la rosa della squadra andrà rinforzata per il definitivo salto di qualità. L’obiettivo numero uno per l’attacco sarebbe Luka Jovic, calciatore che sarebbe nel mirino dei rossoneri da diversi mesi.

Il Milan è in ottimi rapporti con il Real Madrid dall’affare Theo Hernandez in poi. I rossoneri avrebbe richiesto Jovic con la formula del prestito secco.

Perché Jovic? Perché ha tutto per fare bene nel Milan visto che i rossoneri hanno un gioco simile al Francoforte dove il 22enne esplose.

Infatti grazie alle ottime prestazione in Germania, Jovic si è guadagnato l’ingaggio in uno squadrone come il Real Madrid ma è proprio in Spagna che sono iniziati i problemi…

La Liga Spagnola è molto diversa dalla Bundesliga Tedesca e così Jovic è passato in poco tempo dall’essere la stella dell’Eintracht ad essere l’ultima ruota del carro nel Real Madrid.

Infatti con la maglia dei Blancos ha giocato appena 17 partite segnando la miseria di 2 gol. Il Milan ha bisogno di un vice Ibrahimovic perché lo svedese va per i 39 anni e non potrà giocarle tutte.

Lo stesso Real potrebbe guardare con favore il passaggio del suo calciatore al Milan perché Jovic è molto giovane, ha bisogno di giocare, e potrebbe rilanciarsi in rossonero. La trattativa dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni (fonte El Espanol).