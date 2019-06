ROMA – Il Milan avrebbe chiuso l’operazione Jordan Veretout dalla Fiorentina. Un affare da 25 milioni di euro. A riportare l’indiscrezione è Sportitalia. Il club rossonero avrebbe così superato la concorrenza del Napoli. Il francese classe 1993 andrebbe a rinforzare il reparto di centrocampo.

Un colpo quello di Veretout che arriva dopo quello di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco si è messo in luce nell’ultima stagione disputata a Empoli, in cui ha realizzato 5 reti e 6 assist in 3 presenze.

Rimane calda la pista che porta a Stefano Sensi, centrocampista che il Sassuolo valuta 25 milioni di euro. Il 23enne ex Cesena è un obiettivo reale, già Leonardo aveva avviato i primi contatti precedentemente al suo addio. Ora pure Maldini vorrebbe riuscire a prendere il giocatore. (fonte CORRIERE DELLO SPORT)