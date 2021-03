Calciomercato Milan: Malen, Vlahovic, Belotti, tutti i nomi per il ruolo di vice Ibrahimovic (foto Ansa)

Calciomercato Milan: Malen, Vlahovic, Belotti, tutti i nomi per il ruolo di vice Ibrahimovic. In casa Milan, è caccia al vice Ibrahimovic. La stagione in corso sta regalando grandi soddisfazioni ai rossoneri ma i problemi nella rosa del Milan restano evidenti.

Uno dei problemi, è proprio il vice Ibra. Lo svedese ha 40 anni e Leao non è stato all’altezza della situazione quando ha dovuto sostituirlo.

Calciomercato Milan: Malen, Vlahovic, Belotti, chi la spunterà?

Il vice Ibra dovrebbe essere selezionato nella corsa a tre tra Malen, Vlahovic e Belotti. Malen sarebbe il preferito dai rossoneri per il rapporto qualità prezzo.

Malen sta disputando una grande stagione al Psv ed è diventato un pilastro della Nazionale Olandese di Calcio.

Ma Vlahovic e Belotti sarebbero già pronti per il nostro campionato. Il problema è che questi due calciatori costano molto. Soprattutto Vlahovic che è valutato più di quaranta milioni di euro.

Calciomercato Milan: Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic in scadenza di contratto

Certo non è incoraggiante aver lasciato questi due rinnovi di contratto all’ultimo istante ma entrambi i calciatori sono intenzionati a restare a Milano e quindi alla fine verrà trovato un accordo tra la società rossonera ed il loro potentissimo agente Mino Raiola.