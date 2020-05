Calciomercato, Milan su Mertens: pronto il colpo a parametro zero (foto Ansa)

MILANO – Il Milan è una delle squadre più attive sul calciomercato, sia in entrata che in uscita.

I rossoneri starebbero per dare il benservito a Jack Bonaventura e Zlatan Ibrahimovic, in entrata, invece, starebbero per piazzare il colpo Mertens.

L’attaccante belga ha vissuto una annata travagliata tra le fila dei campani con tanto di multa per il famoso ammutinamento di tutta la squadra.

Un po’ la multa, un po’ il mancato accordo per il rinnovo del contratto, alla fine Mertens si sarebbe deciso a lasciare il Napoli per tentare una nuova esperienza nel nostro Paese.

Mertens si sarebbe accordato con il Milan, società che ha bisogno di un altro attaccante di livello internazionale per sostituire il partente Ibrahimovic.

I rossoneri avrebbero convinto Mertens con una proposta di contratto di tre anni a 4.5 milioni di euro, più bonus, a stagione.

In un primo momento, Mertens aveva pensato al trasferimento in Cina ma visto che ha 32 anni, potrà farlo anche tra tre anni, al termine di questo probabile accordo con il Milan.

Lo stesso Gattuso, prima dello stop per il coronavirus, aveva fatto intendere la possibilità della partenza del belga a fine stagione.