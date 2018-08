ROMA – Calciomercato Milan: il nuovo sogno si chiama Sergej Milinkovic-Savic e un indizio postato sui social fa sognare i tifosi rossoneri. Il serbo è in barca con la sua compagna, e nei pressi ci sono, anche loro a mollo nelle acque cristalline di quel tratto di mar Tirreno, i milanisti Romagnoli e Calhanoglu, e basta questo a far sognare i tifosi milanisti, ai quali evidentemente non basta l’acquisto di Bakayoko, in prestito con diritto di riscatto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Così su siti e social si scrive che una trattativa segreta sarebbe già in corso tra Milan e Lazio, con il gradimento dello stesso Milinkovic e soprattutto di Lotito, visto che l’offerta rossonera sarebbe tutta cash: 40 milioni subito e altri 80 fra un anno. Silenzio assoluto da parte della dirigenza del club rossonero, che rimanendo con i piedi per terra pensa intanto chiudere la trattativa con il Villarreal per uno scambio Bacca-Castillejo. Il portiere Gabriel andrà invece al Perugia.