MILANO – I rapporti di calciomercato tra il Milan e Mino Raiola sono tornati ottimi dopo l’addio di Mirabelli. L’agente, tra gli altri, di Balotelli e Ibrahimovic ha proposto al Milan Henrikh Hamleti Mkhitaryan. Centrocampista che non si trova bene a Londra ma non sarà facile acquistarlo perché, poco tempo fa, l’Arsenal lo ha pagato ben 30 milioni di euro. Per non parlare dell’ingaggio, il giocatore armeno percepisce più di 7 milioni di sterline a stagione e ha un contratto in essere fino al 2021.

Il Milan è interessato al calciatore ed è convinto di poterlo far tornare ai livelli di Dortmund ma può tentare di prenderlo solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’ingaggio, non sarebbe un problema in caso di partenza di Gonzalo Higuain direzione Chelsea.

Henrikh Hamleti Mkhitaryan su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Henrikh Hamleti Mkhitaryan💎 (@henrikh_22) in data: Giu 8, 2017 at 3:24 PDT

Visualizza questo post su Instagram I Love Armenia Un post condiviso da Henrikh Hamleti Mkhitaryan💎 (@henrikh_22) in data: Giu 7, 2017 at 7:50 PDT

Visualizza questo post su Instagram Goal !!! Un post condiviso da Henrikh Hamleti Mkhitaryan💎 (@henrikh_22) in data: Giu 7, 2017 at 6:22 PDT