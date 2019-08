MILANO – Modric non è stato convocato dal Real Madrid per l’amichevole con il Salisburgo che si disputerà oggi, 7 agosto, insieme agli esuberi Bale, James Rodriguez e Mariano Diaz. Ufficialmente il club spagnolo ha motivato l’assenza con un affaticamento muscolare ma secondo “As” il Pallone d’Oro non ha nessun problema fisico, e l’esclusione sarebbe legata a motivi di mercato.

Quest’assenza, insieme agli indizi social lasciati da Modric nelle ultime ore, fanno sognare i tifosi del Milan. Il centrocampista croato infatti, solo ieri, ha messo ‘Mi Piace’ nel post rossonero relativo al ricordo della vittoria in Supercoppa Italiana del 6 agosto 2011 contro l’Inter a Pechino.

Il Milan è disposto ad offrire 7 milioni e mezzo di euro l’anno al giocatore. Florentino Perez non intende tuttavia regalare il suo gioiello e partito da una richiesta da 25 milioni di euro potrebbe accontentarsi di 20 milioni circa, considerando gli ottimi rapporti tra i due club e la recente conclusione dell’affare Theo Hernandez.

L’intenzione del Real e quella di Zinedine Zidane è quella di rivoluzionare la rosa e, il prossimo arrivo di Van de Beek dall’Ajax, potrebbe far accelerare l’operazione che regalerebbe al neo tecnico rossonero una pedina fondamentale per il suo centrocampo.