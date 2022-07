Calciomercato Milan, ore decisive per De Ketelaere. L’alternativa è Ziyech

Marco Demicheli, in diretta su Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Milan: “Per De Ketelaere dovrebbero le ore decisive, le sensazioni sono di ottimismo e fiducia. Non si chiuderà oggi, ma entro un paio di giorni. I rossoneri ed il Club Brugge dovrebbero aver trovato un punto di incontro. Tra il calciatore ed il Milan, invece, è già stato trovato l’accordo da diverse settimane. Appena le due società chiuderanno l’affare, il giovane talento classe 2001 si trasferirà a Milano.

Capitolo Ziyech

“Parliamo di un grande campione. Se il Milan non fa De Ketelaere, proverà l’affondo sul marocchino, anche se il preferito resta il belga, che diventerebbe anche una delle operazioni più onerose della storia del Diavolo. Domani potrebbe essere il giorno giusto per Daniel Maldini allo Spezia. Il calciatore, che oggi non si è allenato con il resto della rosa, interessava anche al Verona, ma i liguri hanno avuto la meglio, anche perché potrebbe arrivare una cessione in attacco per la squadra di Gotti”.

Carney Chukwuemeka

A questi nomi oggi la Gazzetta dello Sport ne aggiunge un altro: quello del centrocampista classe 2003 dell’Aston Villa Carney Chukwuemeka. Il problema è che sul calciatore ci sono anche Barcellona, PSG e alcuni club inglesi.