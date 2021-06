Calciomercato Milan. E’ tempo di voltare pagina per i rossoneri dopo il passaggio all’Inter di Hakan Calhanoglu. I rossoneri speravano che il trequartista turco accettasse l’offerta da 4 milioni. Marotta ha però rilanciato facendo un’offerta molto alta e legata alla necessità di trovare un rimpiazzo di Eriksen, il giocatore danese dell’Inter che ha avuto un infarto in campo durante una partita di Euro 2020.

I rossoneri ora non hanno fretta. La loro strategia prevede di attendere l’estate inoltrata per poi tuffarsi sugli esuberi delle grandi squadre europee. Per il dopo Calhanoglu si guarda però anche in Italia: Mattia Zaccagni (26 anni) del Verona è un nome che interessa.

Milan, piacciono anche Dani Ceballos e Hakim Ziyech

Per quanto riguarda il Real Madrid si guarda con attenzione a Brahim Diaz ed anche a Dani Ceballos (24 anni) che potrebbe arrivare però solo in prestito. Piace anche Hakim Ziyech (28 anni) del Chelsea.

Un altro obbiettivo per il centrocampo è l’olandese Donny van de Beek che nel Manchester United ha collezionato solo 19 presenze.

James Rodriguez, Under e Lemar: gli altri possibili obbiettivi del Milan

Il Milan, come detto sta guardando ai possibili esuberi delle big. Uno di loro potrebbe essere Rafinha del PSG che ha degli ottimi rapporti con Leonardo. Sempre in corsa anche Adli del Tolosa, Under della Roma, il colombiano James Rodriguez che però piace anche a Carlo Ancelotti al Real e Lemar.