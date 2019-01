GENOVA – Ai microfoni di Sky Sport, prima del match del Ferraris tra il Genoa e il Milan, il Direttore Generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato dell’ormai prossimo passaggio di Piatek al Milan. Il calciatore polacco non è presente allo stadio ed è atteso in serata a Milano per poi sostenere le visite mediche nella giornata di domani.

Quali saranno i prossimi passaggi per la cessione di Piatek al Milan, per una trattativa che sembra definita?

No, non è definita, perché ci sono passaggi, giustamente. Paradossalmente, è ricominciato il campionato, ma stiamo parlando di tutt’altro. C’è una partita importante, ci sono punti che sono importanti. Però, c’è anche il calciomercato e tutti sappiamo che ci sono delle dinamiche che, comunque, bisogna affrontare. A fine partita, sicuramente, avremo la possibilità con i dirigenti del Milan di aggiornarci su quella che è stata una chiacchierata lunga fatta giorni fa. Adesso, sicuramente, dovremo ritrovarci per vedere se questa trattativa può essere conclusa o meno. Ci sono dei presupposti, è chiaro che noi abbiamo una scelta difficile da fare, perché abbiamo un grande giocatore che potremmo perdere. Ma il dubbio che ci assale è che se non accontentiamo il giocatore andare, che giocatore poi rimane? È un po lo stesso discorso che sta affrontando il Milan con Higuain. Tenere Higuain, che vuole andare al Chelsea, non è possibile ed è difficile, magari, bloccare Piatek. Però, vediamo, dobbiamo ancora fare dei passaggi importanti, i dettagli sono determinanti, perché i dettagli, poi, completano il tutto. Quindi, c’è da parlare, abbiamo un nuovo incontro e vedremo in che giorno, quando. Stasera, magari, dopo la partita, potrebbe essere l’occasione per un nuovo appuntamento.

