ROMA – Il club PSG torna all’assalto di Gianluigi Donnarumma: la trattativa è stata avviata e al momento i contatti sono in corso. In rossonero dovrebbe finire Areola. Il portierone del Milan è valutato 50 milioni.

Il posto di Gigio in rossonero dovrebbe essere preso da Areola, il quale è valutato dal PSG 30 milioni: il portiere francese – anch’egli assistito da Mino Raiola – dovrebbe entrare nell’operazione ed essere utilizzato come pedina di scambio. Qualora l’affare si concludesse, Donnarumma genererebbe una grande plusvalenza per il Milan.

Nell’estate 2017 Donnarumma rifiutò un’offerta monstre del Psg, prima di rinnovare il contratto con il Milan, che ingaggiò anche il fratello Antonio, terzo portiere con stipendio da un milione di euro a stagione. Ora è di nuovo di attualità la possibilità di un trasferimento nel club di Parigi, dove è tornato in veste di dirigente Leonardo, dopo un anno al Milan

Ma non è finita qui. Il Milan, infatti, lavora per portare a casa Theo Hernandez. Il Milan, dopo l’incontro avvenuto a Ibiza tra il difensore del Real Madrid e Paolo Maldini, vuole provare a chiudere l’operazione con un prestito con obbligo di riscatto.

Capitolo Torreira: il Milan è pronto a far arrivare un’offerta all’Arsenal per il centrocampista, vero e proprio pupillo di Marco Giampaolo. La proposta del Milan dovrebbe essere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a circa 35 milioni.

Fonte: Ansa, La Gazzetta dello Sport.