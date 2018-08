MILANO – Da tempo il Milan è alla ricerca di un centrocampista e di un esterno d’attacco per rinforzare la rosa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Individuato in Bakayoko il profilo giusto per il primo ruolo, adesso si cerca un’ala. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, l’ultima idea di Leonardo e Paolo Maldini sarebbe Quincy Promes, esterno olandese dello Spartak Mosca.

Stando al giornalista, ci sarebbe già stato un incontro fra il club rossonero e la società russa. Nel frattempo, il Milan avrebbe incassato il gradimento del calciatore, convinto di questa possibile destinazione.

Al momento, però, sottolinea Gianluca Di Marzio, si tratta soltanto di un primo contatto. Non si è ancora aperta una vera e propria trattativa con lo Spartak Mosca, che chiede almeno 25 milioni di euro per cederlo. Il Milan, come è ormai noto, può operare soltanto in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Vedremo se i russi saranno disposti o meno ad accettare questo tipo di formula.