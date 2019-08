MILANO – Rafael Leão è ufficialmente un giocatore del Milan. Il 20enne attaccante portoghese ha firmato un contratto di 5 anni, come comunicato dal club. ”Ac Milan – si legge – comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Losc Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Leão. L’attaccante portoghese approda al club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale”. Percepirà circa 2 milioni netti a stagione più bonus. Il giocatore ora tornerà in Portogallo per qualche giorno di vacanza.

Rafael Leão è alto 188 cm e pesa 81 kg. E’ un centravanti forte fisicamente che ama giocare come prima punta. Ha mosso i suoi primi passi nello Sporting Lisbona, con 5 presenze complessive e due gol, per poi trovare la definitiva consacrazione con la maglia del Lille, dove ha giocato 26 partite mettendo a segno 8 gol.

Non solo calciomercato, ecco il programma del precampionato del Milan.

La fine del precampionato, prima di iniziare a fare davvero sul serio: il programma del mese di agosto sarà molto intenso per i rossoneri. Dopo il rientro dalla tournée americana, la squadra tornerà ad allenarsi proprio nella giornata odierna per preparare la prossima gara dell’International Champions Cup.

Al gruppo si uniranno Paquetá, Kessié e Laxalt. Il 3 agosto alle 18.30 italiane (le 17.30 locali), il Milan sfiderà il Manchester United al Principality Stadium di Cardiff. Dopo Bayern Monaco e Benfica, quella con i Red Devils rappresenta l’ultima partita di ICC 2019.

Il 10 agosto il calendario rossonero prevederà un’altra amichevole: alle 20.45 al Fadil Vokkri Stadium di Pristina, il Diavolo affronterà il Feronikeli, formazione campione nazionale. E sarà una prima volta, perché il Milan non ha mai giocato prima d’ora in Kosovo.

A seguire la squadra di Mister Giampaolo inizierà a preparare a ranghi completi l’esordio in Serie A: il calendario metterà in programma la trasferta alla Dacia Arena contro l’Udinese nella prima giornata di campionato (orario da definire) (fonti Ansa e il sito ufficiale del Milan).