MILANO – Il grande colpo di queste ultime ore di calciomercato potrebbe saltare in maniera clamorosa. Rebic è già arrivato a Milano e ha anche dichiarato: “Sono molto felice di essere qui, forza Milan!” ma il suo trasferimento ai rossoneri potrebbe saltare perché è arrivato in cambio di André Silva ed il calciatore portoghese non ha superato le visite mediche con l’Eintracht Francoforte. Stesso scenario che si era verificato qualche settimana fa quando il Milan aveva provato a cederlo al Monaco.

Adesso come si fa a sistemare le cose? Il Milan dovrebbe mandare un altro calciatore all’Eintracht in cambio di André Silva oppure potrebbe rinegoziare l’affare che a questo punto non sarebbe più uno scambio ma solamente l’acquisto del calciatore croato. Il problema del Milan è che mancano solamente cinque ore alla chiusura del calciomercato ed il tempo stringe.

Non solo calciomercato, la campagna del Milan in vista del derby.

Il Derby è la partita della stagione, con un fascino e un’importanza che vanno al di là di ogni posizione in classifica: è l’evento che coinvolge un’intera città, che richiama da sempre il pubblico delle grandi occasioni e un appuntamento a cui un vero rossonero non può e non deve mancare.

