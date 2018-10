MILANO – Quando i parametri zero costano di più dei cartellini. E’ il caso di Pepe Reina e Strinic, due calciatori che sono arrivati al Milan la scorsa estate a parametro zero grazie al lavoro dei loro agenti che per questo sono stati ricompensati con delle maxi commissioni.

Stando a quanto scritto da Milannews.it, la somma delle commissioni pagate dal Milan ai loro agenti è di 5 milioni di euro: 3 al procuratore di Reina, 2 a quello di Strinic.

Reina fa subito capire a Donnarumma che la maglia da titolare del Milan se la dovrà sudare: 4 rigori parati e uno realizzato contro il Manchester United! 💪 pic.twitter.com/Smv4y38ei8 — Goal Italia (@GoalItalia) 26 luglio 2018

Al Milan si è ambientato più Reina in una settimana che Bonucci in un’intera stagione. pic.twitter.com/1IzsezM9EE — A Tutto Milan 1899 (@ATuttoMilan1899) 28 luglio 2018

