MILANO – Obiettivo a fuoco per il centrocampo, casting aperto in attacco: il mercato del Milan si apre così. Come raccontano i servizi di Marco Fallisi e Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, i dirigenti rossoneri hanno scelto il nome su cui puntare per il rinforzo in mediana: si tratta di Stefano Sensi del Sassuolo. Il 23enne ha il profilo ideale per inserirsi nel reparto centrale rossonero, dove può giocare da play o da mezzala, indifferentemente a destra o a sinistra: Rino Gattuso ha dato il suo ok e il Milan avvierà le trattative con il Sassuolo per un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, piace Carrasco per l’attacco

Come spiegano Marco Fallisi e Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, se la pista Gabbiadini si è raffreddata dopo le fiammate dei giorni scorsi (le caratteristiche tecniche del 27enne del Southampton non convincono del tutto), si batte quella che porta a Yannick Carrasco, 25enne belga diventato un big all’Atletico del Cholo Simeone e ora in Cina, al Dalian Yifang: la formula per averlo resta la stessa di Sensi, un prestito con diritto di riscatto, ma l’ostacolo da superare è più alto, visto che lo stipendio dell’esterno sinistro è quello di un top player.

Supercoppa Italiana Juve-Milan, biglietti a ruba

E’ cominciata partendo a gonfie vele la vendita dei biglietti per la sfida della Supercoppa italiana, in palio a Jeddah il prossimo 16 gennaio tra Juventus e Milan.

I biglietti, in vendita da oggi per gli appassionati arabi e per tutti i tifosi del mondo attraverso la piattaforma Sharek.sa, sono andati letteralmente a ruba, facendo registrare un dato di oltre 50mila tagliandi staccati in poche ore.

Lo stadio King Abdullah Sports City Stadium contiene circa 60 mila tifosi, per cui si prevede una cornice di pubblico da “tutto esaurito” a fare da scenario alla gara.

