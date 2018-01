Calciomercato Milan, Suso non parte nemmeno per 80 milioni

MILANO – Suso non è sul mercato. Almeno stando a quanto si legge nella rubrica ‘L’edicola rossonera’, pubblicata oggi sul sito ufficiale del Milan che commenta le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e che vorrebbero il Liverpool (molto ‘liquido’ dopo aver ceduto Coutinho al Barcellona per 160 mln) sulle tracce dello spagnolo che ha già vestito la maglia dei ‘Reds’ nel triennio 2012/15.

“Con Suso, il Milan è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per un’offerta da 80 milioni, era stata la battuta, zoccolo duro del confronto con il campione spagnolo che ha prolungato il contratto con il Milan a settembre dell’anno scorso – si legge -. Un’operazione molto importante.

Tutti gli altri giocatori rossoneri citati oggi e in questi giorni nelle cronache di mercato fanno assolutamente parte del progetto: da Biglia a Kalinic a Locatelli”, conclude la nota.