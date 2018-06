Calciomercato Milan, Thiago Silva: “Mi piacerebbe tornare”

MILANO – Il sogno di Thiago Silva? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tornare al Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore brasiliano confessa: “Il Milan è nel mio cuore e lo sarà per sempre. Come potrei dirgli di no? Non è mai semplice parlare del futuro, ma nel calcio mai dire mai. Tutto è possibile. Tornare, magari per chiudere la carriera, sarebbe una cosa bellissima. Gattuso? L’uomo perfetto in questo preciso momento storico”.

Poi, il difensore ha aggiunto: “Sono un grande tifoso e seguo ogni vicenda con grande trasporto: il calcio italiano ed europeo ha bisogno del vero Milan. La strada sembra lunga purtroppo, ma certe problematiche sono da mettere in conto quando si cambia tanto: non è mai semplice per i giocatori, per la nuova dirigenza e, soprattutto, per il tecnico”. Su Gattuso: “Rino sta svolgendo un grandissimo lavoro, può essere il vero valore aggiunto. In cosa non è cambiato rispetto al campo? Nella cattiveria agonistica. In questo è il solito Gattuso: grintoso, non molla mai, usa sia il bastone, sia la carota”.