ROMA – Calciomercato, Sergej Milinkovic Savic resterà alla Lazio? Il centrocampista serbo fa gola a tante squadre, in Italia e in Europa, ma nessuna ad oggi sembra davvero in grado di strapparlo ai biancocelesti entro la fine del mercato estivo.

Le tre squadre che potrebbero provarci sono Milan, Juventus e Real Madrid. Ma devono fare i conti con Lotito, che non ne vuole sapere di scendere dalla valutazione che ha fatto del suo gioiello: 120 milioni, possibilmente cash, senza contropartite da inserire nell’affare.

Nei giorni scorsi si era fatto avanti prepotentemente il Milan: Leonardo avrebbe offerto alla Lazio 40 milioni subito, con un riscatto fissato a 80 milioni per la prossima estate. Il club rossonero ha provato a inserire nell’affare alcune contropartite (si parla di Bonaventura e Borini) ma il presidente Lotito ha risposto picche. Difficile che nelle ultime 48 ore possa cambiare qualcosa.

La Juve invece avrebbe già un accordo di massima con Milinkovic e il suo entourage, ma probabilmente il trasferimento in bianconero avverrà l’estate prossima.

Infine il Real, l’unica squadra che può avere subito il denaro necessario per un’offerta irrinunciabile: tutto dipenderà dalla vicenda-Modric. Se il croato partirà destinazione Inter, le merengues vorrebbero sostituirlo con Milinkovic o col danese Eriksen del Tottenham.