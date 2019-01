Calciomercato, è fatta per Morata all’Atletico Madrid: Sarri non lo ha convocato

MADRID (SPAGNA) – Per la seconda settimana consecutiva, Alvaro Morata non è stato convocato da Maurizio Sarri. Contro il Newcastle, l’allenatore del Chelsea lo aveva escluso dalla lista e, prima dell’Arsenal, la storia si è ripetuta. Il futuro dell’ex juventino sembra sempre più lontano da Stamford Bridge. Sarri, nella conferenza stampa di ieri, ha detto di non sapere se il centravanti avrebbe giocato, anche se “si sta allenando” regolarmente. Degli otto ultimi match in Premier, Morata ha collezionato solo due presenze, giocando per 90′ e 14′. Il giocatore, nei prossimi giorni, dovrebbe finire all’Atletico Madrid che ha già raggiunto l’accordo per il club londinese per il suo trasferimento.

