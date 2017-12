NAPOLI – Il Napoli ha trovato l’accordo con Amato Ciciretti, esterno offensivo del Benevento che potrebbe diventare un calciatore azzurro già da inizio gennaio, visto che è a scadenza di contratto con i sanniti.

Ciciretti potrebbe arrivare a Napoli a gennaio oppure a giugno a parametro zero. Il 23enne attaccante romano è cresciuto nelle serie inferiori fino ad arrivare alla promozione in serie A con il Benevento.L’accordo per il passaggio del calciatore giallorosso, classe ’93 – in attesa di conferme ufficiali – sarebbe stato trovato dal ds partenopeo, Cristiano Giuntoli, con il procuratore di Ciciretti, Vincenzo Pisacane. Ciciretti, un passato nelle giovanili della Roma prima di approdare a Benevento, è stato uno dei protagonisti della promozione dei sanniti l’anno scorso in serie A.

L’affare sarebbe per giugno, ma non si esclude che la società azzurra possa trovare un accordo con quella sannita per ottenere il trasferimento della mezzala già a gennaio. In questo campionato Ciciretti ha collezionato 11 presenze e messo a segno due reti (contro Sampdoria e Juventus).