NAPOLI – Svanisce al fotofinish l’arrivo di Amin Younes al Napoli. La trattativa per l’attaccante è saltata all’ultimo minuto e a meno di clamorosi nuovi ribaltoni, il tedesco resterà all’Ajax. Younes era venuto in Italia per le visite mediche a Roma ed era sbarcato anche a Napoli, accolto al San Paolo domenica per assistere alla sfida vittoriosa contro il Bologna.

Tutto fatto, ma mancava la firma sul contratto che è saltata oggi: dietro il flop della trattativa ci sarebbero problemi personali del giocatore ma anche un ripensamento dell’Ajax sull’offerta da cinque milioni di euro del Napoli per avere subito l’attaccante. In ogni caso il no di Younes spiazza il Napoli che ora rischia seriamente di restare senza rinforzi nel mercato di gennaio che si chiude domani.

Younes avrebbe dovuto costituire l’alternativa ai due esterni Insigne e Callejon, un ruolo che ha urgente bisogno di copertura anche in vita dell’Europa League che riprende la prossima settimana. Tutto rimandato a giugno, quindi, con il Napoli si getta in tutta fretta sui pani B. In primo piano ancora la rincorsa a Politano con gli azzurri che avrebbero raggiunto i venti milioni di euro di offerta per convincere il Sassuolo, ma la risposta positiva del cub emiliano non è ancora arrivata.

Intanto Giuntoli a spostato repentinamente il suo radar su Davy Klaassen, attaccante del’Everton che è stato preso dal club di Liverpool per 28 milioni di euro la scorsa estate ma ha giocato solo quattro partite di Premier finora: Klaassen vuole andare già via e il Napoli ci sta provando, anche se non è un esterno e potrebbe arrivare in prestito.

Ma mancano solo 24 ore. Intanto oggi la squadra di Sarri è tornata ad allenarsi dopo il giorno di pausa: da Castel Volturno la buona notizia è il rientro in gruppo di Albiol, che ha smaltito il fastidio muscolare e sarà a disposizione per la trasferta a Benevento.