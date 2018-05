NAPOLI – In attesa della decisione sull’addio di Maurizio Sarri, salgono le quotazioni di Carlo Ancelotti per la panchina del Napoli.

Secondo il quotidiano iberico Marca l'ex allenatore di Real Madrid e Bayern Monaco potrebbe nei prossimi giorni, già a partire da domani, riunirsi con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per portare a termine la trattativa per il contratto.

Calciomercato Napoli, da Ancelotti a Emery: tutti i candidati

Ancelotti sarebbe la mossa del patron azzurro per rilanciare il progetto Napoli, anche se restano in piedi altre ipotesi per il dopo Sarri a partire dal tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, fino ad arrivare a Unai Emery, ex tecnico del Paris Saint Germain.