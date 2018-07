NAPOLI – Testa a testa fino all’ultimo istante tra Arias e Sabaly. Il Napoli prenderà solamente uno tra questi due calciatori. In questo momento, Arias è in pole su Sabaly ma nel mercato estivo può succedere di tutto. Grassi in uscita. Il calciatore del Napoli dovrebbe essere ceduto all’estero. Inglese resterà al Napoli nonostante i numerosi estimatori in Serie A. Di questo, e molto altro, ha parlato il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“Arias e Sabaly arriveranno insieme? Falso. Ne arrivà solo uno di questi due”. “Grassi va ceduto in Spagna e non in Italia. “In Spagna hanno più soldi a disposizione, i club Italiani non offrono abbastanza, hanno il braccino corto””Inglese è un bravissimo attaccante, non si tocca. “Ragazzo educatissimo e straordinario. Piace molto ad Ancelotti, non vuole che lo dia via. Il mister mi ha detto che farà giocare tutti”.