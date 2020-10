Calciomercato, il Napoli è ad un passo da Bakayoko. Younes è in uscita, andrà all’Eintracht Francoforte.

Il calciomercato del Napoli si accende con Bakayoko. L’ex centrocampista del Milan, è pronto ad abbracciare nuovamente Gattuso, suo tecnico proprio ai tempi dei rossoneri.

Bakayoko è uscita dal Chelsea da tre stagioni. Non riesce mai a trasferirsi ad un altro club a titolo definitivo. Dopo i prestiti a Milan e Monaco, dovrebbe arrivare quello al Napoli.

Anche in questo caso dovrebbe trattarsi di un prestito secco. Napoli e Chelsea sono orientate a non fissare una cifra per il riscatto.

L’unico vero obiettivo del club inglese è quello di girare il giocatore altrove per non pagare il suo ricco stipendio.

Gattuso è felice di ritrovarlo perché ai tempi del Milan hanno fatto grandi cose insieme. E’ la diga di centrocampo che serve al Napoli. Non serve solamente la qualità ma anche la sostanza in mezzo al campo.

Younes saluta i campani.

Il Napoli ha ufficializzato il passaggio di Amin Younes all’Eintracht Francoforte.

Il giocatore tedesco passa all’Eintracht con la formula del prestito biennale con con diritto di opzione per l’acquisto definitivo.

Younes, 27 anni, era arrivato a Napoli nel 2018 dall’Ajax ma non ha mai davvero sfondato in azzurro, giocando in due stagioni 27 partite e segnando 4 gol (fonte Ansa).