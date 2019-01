Calciomercato, Sarri vuole "scippare" Barella al Napoli: "Se parte Fabregas, devo sostituirlo..."

LONDRA (INGHILTERRA) – “Non voglio parlare di giocatori di altre squadre ma se Fabregas vuole andare via restiamo solo in cinque a centrocampo e allora abbiamo bisogno di un sostituto”. Così il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha risposto sul ventilato interesse dei Blues per Nicolò Barella, il giovane mediano del Cagliari che interessa a tante big d’Italia e d’Europa, tra queste il Napoli.

Calciomercato, Sarri: “Fabregas? Se parte va sostituito…”

“Secondo me Fabregas ha bisogno di andare via – ha detto il manager ex Napoli, secondo quanto riporta la stampa britannica – Il rinnovo di contratto del nostro club per chi ha più di 30 anni è di un anno e lui ha un’offerta per due dal Monaco – Non voglio avere un giocatore come Cesc scontento in squadra”, ha aggiunto Sarri che ha invece invitato il gioiellino Callum Hudson-Odoi, per il quale sarebbe arrivata un’offerta di 30 milioni dalla Bundesliga, a non lasciare Stamford Bridge. “E’ pronto per giocare, lo considero allo stesso livello di Willian e Pedro. Restare qui credo che sia la cosa migliore per lui. E’ un giocatore molto importante, è giovane ma ora sta migliorando”.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.