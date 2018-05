NAPOLI – Salutato Maurizio Sarri, con un tweet di Aurelio De Laurentiis, si inizia a lavorare per il Napoli di Carlo Ancelotti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nella lista dell’ex tecnico del Real ci sono Karim Benzema, Arturo Vidal e Suso. Tre calciatori che alzerebbero, e non di poco, il livello del Napoli soprattutto dal punto di vista internazionale.

Calciomercato Napoli, si lavora per Karim Benzema e Andrea Pirlo

Carlo Ancelotti ha chiesto Karim Benzema. L’ex allenatore del Bayern Monaco conosce molto bene il francese e lo vorrebbe come terminale offensivo del suo Napoli. Un vero numero nove, con esperienza internazionale, che potrebbe fare le fortune del suo Napoli. Il calciatore sarebbe in uscita dal Real Madrid dopo una stagione non certo esaltante.

Per lo staff, l’obiettivo è Andrea Pirlo. Il “Maestro” non ha raggiunto una intesa con la Nazionale Italiana di calcio e potrebbe iniziare la sua esperienza da membro dello staff proprio nel Napoli di Ancelotti.

Calciomercato Napoli, Vidal e Suso nel mirino

Con Ancelotti cambieranno anche le prospettive di mercato e non solo per i nomi altisonanti (a partire da quello di Vidal) che ora verranno accostati al Napoli. Come spiega La Gazzetta dello Sport con Gianluca Monti, Sarri voleva degli “specialisti”, Carletto è più orientato verso gente versatile ed ha orizzonti larghi che spaziano su tutta Europa.

Anche se poi un colpo in canna sembrerebbe essere quello del milanista Suso, che con le sue qualità ed i suoi parametri (ingaggio, età e costo del cartellino – con clausola rescissoria) piace da tempo.

Di eventuali calciatori da blindare con Ancelotti si inizierà a parlare oggi, nel giorno che potrebbe segnare il suo definitivo insediamento sulla panchina azzurra.