NAPOLI – Boga è nel mirino di calciomercato del Napoli.

A svelarlo è direttamente il direttore sportivo del club campano Cristiano Giuntoli.

Le dichiarazioni del ds del Napoli ai microfoni di Sky Sport sono riportate da corrieredellosport.it.

“Jeremie è un giocatore molto bravo che sicuramente non farebbe comodo solo al Napoli. Vediamo. Ripeto che ancora è troppo presto. Tra i nomi usciti nelle ultime settimane chi dobbiamo escludere? Parliamo di tutti giocatori bravi”.

Boga si è messo in evidenza grazie a prestazioni straordinarie con la maglia del Sassuolo.

Con la maglia dei neroverdi il 23enne ha segnato 11 gol in 52 partite e ha offerto numerosi assist ai compagni di squadra.

Prima di arrivare in Italia, Boga ha avuto già l’opportunità di disputare campionati in Francia, Inghilterra e Spagna.

Boga è nato a Marsiglia ma è stato notato dal Chelsea in giovanissima età e si è subito aggregato al club di Londra.

Con i Blues, Boga ha fatto il suo esordio in Premier League ma poi non ha trovato più spazio così ha iniziato a girare per tutta Europa.

In Francia, l’attuale calciatore del Sassuolo ha segnato 3 gol in 31 partite con il Rennes, in Spagna, ha segnato 2 gol in 27 partite con il Granada.

In Inghilterra, Boga non ha giocato solamente con il Chelsea ma anche con il Birmingham City, nell’equivalente della nostra Serie B.

Con il City, ha segnato 2 gol in 34 presenze.

Da quando si è trasferito al Sassuolo, Boga è migliorato molto sotto porta ed ora è pronto per un grande club come il Napoli (fonti corrieredellosport.it. e Sky Sport).