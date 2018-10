NAPOLI – Edinson Cavani vuole tornare al Napoli. A rinfocolare questa possibilità arrivano oggi anche le parole del suo avvocato Gennaro Famiglietti. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport.

«Il suo ritorno dipende da molte cose – ha dichiarato a Radio Crc -. La volontà di Cavani di tornare a Napoli credo che ci sia in cuor suo. Credo che lui stia pensando ad una cosa del genere.

Anche l’abbraccio con De Laurentiis, i compagni e lo staff dimostra che lui ha Napoli nel cuore. Lo ha detto tante volte. Spalmatura dell’ingaggio? Non credo sia impossibile e credo che siano cose che vengono gestite dai suoi agenti. Una cosa è certa: il Napoli ha bisogno di un grande centravanti. Lo dico da tifoso, riavere Cavani a Napoli vuol dire lottare alla pari con le grandi in Italia e nel mondo».

