NAPOLI – Edinson Cavani al Napoli. E’ questo il sogno più grande dei tifosi del Napoli. Sogno che è stato riacceso dalle dichiarazioni dell’ex dirigente partenopeo Pierpaolo Marino: «Cavani? Sono convinto che un giorno tornerà a Napoli, ora non so se possa essere già a giugno – ha detto a Radio Marte Sport Live – Mi farebbe piacere: potrebbe arrivare anche tra due anni. Da quello che mi risulta, vuole chiudere la carriera in azzurro. La volontà del giocatore pesa sempre».

De Laurentiis: “Ci metto due secondi a fare un nuovo stadio…”

“Dal 1990 allo Stadio San Paolo non è stato fatto nulla. Noi ci troviamo con uno stadio con una sovrastruttura brutta dal punto di vista estetico ma anche traballante. Un milione di viti mai registrate”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis riferendosi alla copertura dello stadio San Paolo.

“Il San Paolo non è lo stadio che vorrei – ha aggiunto De Laurentiis a margine del suo intervento al convegno organizzato dalla Fondazione Pro a Napoli – quando dico vado altrove, intendo dire che ci metto 2 secondi a comprare i terreni e a fare uno stadio in 18 mesi, poi mi rendo conto che il San Paolo è lo stadio di Maradona, Maradona è l’unica parte importante di un passato calcistico napoletano e non vorrei dimenticarlo”.

