NAPOLI – Il Napoli sbotta sui social dopo alcune notizie di calciomercato che lo volevano fortemente interessato a Cucurella.

Secondo il presidente del Getafe Angel Torres, Aurelio De Laurentiis lo chiama ogni tre giorni per convincerlo a cedergli Cucurella.

Il Napoli ha smentito categoricamente le sue dichiarazioni dicendo:

Tutto è iniziato con delle dichiarazioni rilasciate da Torres a Marca.

Le sue parole sono riportate dall’edizione online di corrieredellosport.it.

“De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni – rivela a ‘Marca’ a proposito delle società interessate ai suoi calciatori – Il nostro obiettivo ad oggi resta però quello di non vendere nessuno.

E spero che in Spagna non venga consentito a chi ha fatto ricorso all’Erte (l’equivalente della nostra cassa integrazione, ndr) di ingaggiare calciatori: ci manca solo che chi ha usato l’Erte prenda un nostro giocatore a 20 milioni, non avrebbe senso”.