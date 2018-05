NAPOLI – : “Con Ancelotti – dice Aurelio De Laurentiis [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] durante un incontro (“Football Leader”) all’Università di Napoli – ci siamo sentiti varie volte negli anni, mi trasmette serenità perché non ha mai insistito neppure quando mi ha chiesto qualche calciatore. È un grande, ha vinto dappertutto e quindi non ha smanie, se viene è perché gli piace Napoli ed il Napoli. Non userà il Napoli per poi andare da qualche altra parte”. Qui la prima stoccata a Sarri, ne seguiranno altre: “Io non faccio sconti a nessuno e nessuno mi ha chiamato per la clausola di Sarri. Quella è una clausola che è stata messa quando gli è stato rinnovato il contratto e aumentato l’ingaggio, quindi adesso va pagata”.

Chiari i programmi futuro: “Con Ancelotti dobbiamo vedere in ritiro tutti i nostri attaccanti che sono tanti, compreso Inglese. Per questo non abbiamo preso in considerazione Balotelli, pur essendo un grandissimo. L’attacco non è la nostra priorità. In generale, ogni allenatore ha le sue convinzioni, magari Ancelotti vuole calciatori di maggiore esperienza per andare lontano in Europa. Però io mi debbo preoccupare di quello che accadrà anche tra quarto o cinque anni, pur augurandomi che Ancelotti ne resti qui dieci”.