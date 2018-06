NAPOLI – Il Napoli è al lavoro per costruire una rosa competitiva per lo scudetto da assegnare alle sapienti mani di Carlo Ancelotti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. I due obiettivi per il centrocampo sono Moussa Dembele del Tottenham, ma ci sarà da battere la concorrenza della Cina, e Milan Badelj, calciatore più abbordabile perché prendibile a parametro zero.

Calciomercato Napoli, Dembele e Badelj per sognare

Come scrive Il Corriere dello Sport, Dembelé è tante cose in un uomo solido, nonostante le perplessità su quei suoi muscoli rappresentino sempre un pensiero fisso: lo trovi nel tackle, nella tua area di rigore e in quella altrui, sulle seconde palle, nel forcing e nel pressing, dunque nelle due fasi. E poi è economicamente una valutazione: ha il contratto in scadenza tra un anno e se al Tottenham non vorranno perderlo a parametro zero, converrà discuterne adesso, come ha cominciato a fare Cristiano Giuntoli (che ha incontrato gli agenti del centrocampista), per lasciarsi una porta spalancata e pur sapendo di dover entrare in conflitto con l’Inter.

Milan Badelj (29) invece è già un costo abbattuto, perché è in regime di svincolo: dal primo luglio potrà andare dove gli pare, dopo i quattro anni con la Fiorentina, e il Napoli gli ha già sussurrato che ci sarebbe un’opzione un triennale, dalla quale partire. Però poi si sa come vanno certe cose, quando non devi andare a fronteggiare le richieste di un club: ci sono agenti internazionali con la proposta scioccante sempre pronta e riflessioni che si pongono in rapidissima successione.