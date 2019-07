NAPOLI – Il Napoli ha ufficializzato l’ingaggio di Eljif Elmas, centrocampista turco proveniente dal Fenerbahce. L’ufficialità è arrivata con l’ormai tradizionale foto al momento della firma del contratto insieme al presidente del club Aurelio De Laurentiis che ha twittato lo scatto in cui compare anche suo figlio Edoardo.

Elmas, 19 anni, è costato 26 milioni di euro e ha firmato un contratto quinquennale che parte da circa 1,3 milioni a stagione. In uscita, il Napoli ha ricevuto una offerta del Betis per Milik. I partenopei non lo considerano in uscita ma potrebbero cambiare idea nel caso in cui riuscissero ad acquistare un altro centravanti di livello come Icardi o Pepé.

Calciomercato, poche ore prima il Fenerbahce aveva ufficializzato il suo passaggio al Napoli.

Il Fenerbahce, con una nota sul proprio sito online, ha ufficializzato il raggiungimento dell’accordo con il Napoli per il passaggio di Eljif Elmas.

“Il nostro giocatore – si legge – andrà in Italia e, dopo avere completato le procedure, firmerà con il nuovo club. Ringraziamo Eljif per il contributo che ha fornito alla nostra squadra, indossando la maglia con orgoglio e lealtà, contribuendo alle fortune dei nostri colori. Ti auguriamo un futuro pieno di successi”.

“Crediamo – prosegue il messaggio del club turco – che il nostro giocatore rappresenterà il Fenerbahce e il Paese nel modo migliore nelle file della sua nuova squadra”.

Manolas carica il Napoli: “Siamo noi l’anti Juventus”.

Il Napoli “è una squadra molto ‘vicina’ alla Juve, che può fare il salto di qualità e vedo che la società sta spingendo per comprare dei giocatori forti. Ho scelto Napoli perché voglio vincere”.

Parola di Kostas Manolas, difensore greco approdato nella squadra di Ancelotti dalla Roma e autore di un gol nella prima amichevole giocata in azzurro.

Intervistato da Sky Sport nel ritiro di Dimaro, Manolas ricorda che il Napoli conta su un organico di alto livello e ritiene che sia possibile rompere l’egemonia della Juventus: “Nel calcio tutto è possibile. Noi dobbiamo cercare di fare al meglio il nostro lavoro e vincere più partite possibili. Sono convinto che la squadra sia forte, può farlo” (fonte Ansa).