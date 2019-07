NAPOLI – Calciomercato, viste le difficoltà ad arrivare a James Rodriguez, per il quale il Real Madrid continua a chiedere il pagamento della clausola (42 milioni) e sul quale c’è anche la forte concorrenza dell’Atletico Madrid, il Napoli avrebbe dirottato le sue attenzioni su Nabil Fekir, il 25enne attaccante francese di origini algerine del Lione.

Lo riporta “RMC Sport” che parla di trattative che dovrebbero partire all’inizio di questa settimana.

Su Fekir, che ha il contratto in scadenza nel 20202, c’è anche il Betis Siviglia con il quale avrebbe avuto già degli abboccamenti, ma prima che si palesasse l’offerta del Napoli, aggiunge “RMC”.

Il club andaluso avrebbe, infatti, già presentato al Lione una proposta di acquisto tra i 20 e 25 milioni.

Non solo calciomercato, Manolas segna e Napoli vince prima partita stagionale.

Primo successo stagionale del Napoli che sul campo di Carciato in Val di Sole, batte il Feralpi Salò per 5-0. Nel primo tempo va in rete con un colpo di testa Kostas Manolas al suo debutto con la maglia azzurra. Nella ripresa arrivano la doppietta di Verdi e i gol Tonelli e Tutino.



A differenza della prima uscita stagionale con il Benevento, finita 2-1 per i sanniti in cui avevano giocato moltissimi giovani della Primavera, in questo caso Ancelotti schiera anche i calciatori arrivati nel ritiro negli ultimi giorni, mandando in campo, fra gli altri, Insigne, Mertens, Hysaj e Zielinski, oltre a Kostas Manolas.



Al termine della partita Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky parla della prima fase di preparazione e non si sbilancia sulle prospettive di mercato. ”Al mercato – sottolinea il tecnico – ci pensa la società, abbiamo persone molto competenti che sanno cosa serve alla squadra. Al 31 agosto saremo perfetti” (fonte Ansa).