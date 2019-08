NAPOLI – Il Napoli ha fretta ed è ora che Icardi decida cosa fare da grande. L’attaccante argentino preferirebbe andare alla Juventus perché ha dato la sua parola ai bianconeri lo scorso marzo ma se le due società non hanno raggiunto un accordo fino a questo momento è difficile pensare ad una fumata bianca nelle ultime ore di calciomercato anche perché il presidente dell’Inter Zhang è stato chiaro sull’argomento: “Non cederò mai Icardi alla Juventus”.

A questo punto, il centravanti argentino deve decidere se rimanere a Milano da “turista”, visto che ormai è fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, o se ripartire da Napoli visto che i nerazzurri hanno già accettato l’offerta di 65 milioni di euro dei campani. Nel frattempo Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club campano, è fiduciosa sull’arrivo dell’attaccante argentino alla corte di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Napoli, Radio Kiss Kiss: “Icardi-Lozano, affari da 122 milioni di euro”.

“Mauro Icardi ha aperto in maniera importante al Napoli, anche sua moglie, nonché agente, Wanda Nara sarebbe contenta di un trasferimento in maglia azzurra. I due ne hanno già parlato in famiglia e l’entourage dell’argentino ribadisce che il Napoli non sarebbe assolutamente un ripiego: non è vero che Icardi vuole solo la Juventus. Altre voci che ci sono giunte riferiscono della presenza della signora Icardi a Napoli in almeno quattro occasioni”.

L’emittente campana Radio Kiss Kiss ha poi aggiunto: “In questo caso il condizionale è d’obbligo, ma nel dettaglio c’è chi ci ha parlato di Wanda Nara presente in città per quattro volte nel 2019: la prima a fine gennaio, la seconda a febbraio, la terza ad aprile e la quarta a fine maggio. E sempre in zona Marechiaro. Icardi o James Rodriguez con Fernando Llorente: è questa l’idea del Napoli per l’attacco.

Il trequartista colombiano figura sempre tra i convocati di Zinedine Zidane e potrebbe essere tolto dal calciomercato. Come sapete, per Hirving Lozano è tutto fatto. Il calciatore ha superato le visite mediche e ha firmato il contratto con il Napoli. Con Icardi e Lozano il Napoli spenderebbe in totale 122 milioni di euro” (fonti Radio Kiss Kiss e areanapoli.it).