MILANO – Mancano tre giorni all’inizio del campionato ma il caso Icardi sembra lontano da una soluzione. L’attaccante argentino, che nell’ultimo anno ha giocato poco o niente, è stato messo fuori rosa dall’Inter su indicazione del nuovo allenatore Antonio Conte che non lo considera parte integrante del suo progetto tecnico. In un primo momento si pensava ad uno scambio tra Dzeko e Icardi ma questa possibilità è sfumata con il rinnovo del contratto del bosniaco che è rimasto alla Roma.

Poi si è parlato di un possibile scambio tra Icardi e Dybala ma questo affare è reso praticamente impossibile dai rapporti tesissimi che esistono tra i due club. Infine, si è parlato di un possibile passaggio di Icardi al Napoli.

Questa trattativa è concreta ed aperta più che mai dopo che l’Inter ha accettato l’offerta presentata dal Napoli pari a 65 milioni di euro. Ora la palla passa a Icardi ma al momento l’argentino è lontano da un accordo con il club campano.

Il Napoli ha offerto a Icardi uno stipendio da 6/6.5 milioni di euro a stagione, Wanda Nara, compagna e agente dell’attaccante argentino, ne vuole nove. La differenza è sostanziale. A tutto questo va aggiunto il fatto che l’attaccante argentino avrebbe voluto lasciare l’Inter solamente per trasferirsi alla Juventus visto che aveva dato la sua parola a Paratici lo scorso marzo ma il tempo passa, anzi vola, ed il dirigente della Juventus non è riuscito a costruire un dialogo di calciomercato costruttivo con l’Inter.

Con questo scenario, l’attaccante argentino sembra quasi costretto a trasferirsi al Napoli alle condizioni dei campani. Per questo, il bomber argentino starebbe pensando a restare a Milano sponda Inter almeno fino al calciomercato di gennaio. Questo vorrebbe dire continuare a restare inattivo. Non il massimo per un ragazzo che ha perso anche la maglia della Nazionale Argentina di calcio.

Nel frattempo, a Napoli ci sperano ancora ed alcuni rumors parlano di un possibile incontro di calciomercato tra Wanda Nara e la dirigenza campana in un lussuoso albergo di Capri nel prossimo weekend.