Calciomercato Napoli Icardi offerta stipendio cifre bonus

NAPOLI – Il Napoli fa sul serio per Mauro Icardi. L’inizio del campionato è alle porte e l’attaccante argentino continua a essere fuori rosa nell’Inter. In un primo momento, Icardi avrebbe voluto trasferirsi alla Juventus ma questa operazione di calciomercato viene resa complicata dai rapporti tesi tra i due club e dal fatto che i bianconeri, prima di acquistare un altro attaccante, hanno necessità di sfoltire il reparto offensivo.

A questo punto, la destinazione più probabile per Mauro Icardi resta il Napoli. Soprattutto adesso che Aurelio De Laurentiis ha presentato una offerta ufficiale sia all’Inter, nella persona di Beppe Marotta, che a Wanda Nara, compagna e agente dell’attaccante argentino.

Il Napoli ha presentato all’Inter una offerta di sessantacinque milioni di euro, una cifra di tutto rispetto per un calciatore che non è quasi mai sceso in campo nell’ultima stagione, rimanendo a lungo fermo, svalutando e non poco il prezzo del suo cartellino. Oltretutto, Mauro Icardi non è stato nemmeno convocato dall’Argentina per la Coppa America in Brasile.

Lo stesso Napoli, ha offerto a Mauro Icardi uno stipendio da 6/6.5 milioni di euro a stagione che potrebbe arrivare a sette con dei bonus non impossibili da raggiungere. La cifra è lontana dai nove milioni di euro pretesi da Wanda Nara qualche tempo fa ma, come detto in precedenza, il valore di Icardi si è svalutato, e nemmeno poco, nell’ultimo anno.

La logica vuole che questa operazione di calciomercato trovi una conclusione positiva prima dell’inizio del campionato. Manca poco alla fine della sessione di luglio ed è interesse comune trovare una soluzione al caso Icardi.

I nerazzurri non vogliono pagare uno stipendio alto per un calciatore che è fuori rosa, lo stesso Icardi ha tutto l’interesse del mondo a tornare in campo perché è ancora giovane e deve fare in modo che il suo valore di mercato non scenda ulteriormente. Inoltre, se non gioca non ha alcuna possibilità di riguadagnarsi la maglia della Nazionale Argentina.