Calciomercato Napoli Icardi Wanda Nara Tiki Taka ecco cosa ha detto

MILANO – Mauro Icardi non sarà il colpo di calciomercato del Napoli. Lo ha confermato Wanda Nara, compagna e agente del calciatore argentino, nel corso del programma televisivo in onda sulle reti Mediaset “Tiki Taka”. Icardi avrebbe rifiutato il Napoli per restare a giocare (si fa per dire…) con la maglia dell’Inter.

Wanda Nara toglie Icardi dal calciomercato: “Vuole restare all’Inter”.

“Esatto!”. Wanda Nara conferma a Tiki Taka, su Italia 1, che Mauro Icardi ha rifiutato il Napoli come tutti gli altri club che non sono l’Inter, sposando la versione spiegata da Raffaele Auriemma opinionista Mediaset presente in studio. “Chiamate dal Napoli? Abbiamo tanti amici a Napoli – risponde poi evasiva la moglie e agente dell’attaccante nerazzurro – ma 124 gol a 26 anni fanno comodo a tutte le squadre”.

Mauro Icardi vuole restare all’Inter ma Antonio Conte non ha alcuna intenzione di dargli una possibilità. Si sta verificando lo stesso che è successo con Nainggolan. Il centrocampista belga pensava di avere una possibilità nelle amichevoli estive ed invece Conte non gliel’ha concessa costringendolo al trasferimento al Cagliari.

Antonio Conte ha le idee chiare e continua a ribadire con forza come Icardi non faccia più parte del progetto tecnico dell’Inter. Non lo ha mai allenato prima ma non gli interessa averlo a disposizione, soprattutto dopo l’arrivo di Romelu Lukaku.

”Icardi? Ho grandissimo rispetto per tutti. Posso dire che da parte mia non c’è nessuna turbativa. Stiamo lavorando in maniera sera, senza alcun disturbo. Sapete benissimo che linea è stata presa nei confronti del giocatore ma da parte mia nessuna turbativa”: Antonio Conte risponde così, alla vigilia dell’esordio contro il Lecce, ad una domanda su Mauro Icardi sempre ai margini del progetto dell’Inter. ”Lukaku? È arrivato carico di entusiasmo – continua – e si è fatto voler bene da subito. Era ai margini dello United ha grandi margini di miglioramento” (fonte Ansa).