Calciomercato Napoli James Rodriguez infortunio salta trasferimento

NAPOLI – Ancora un infortunio, il nono dall’ inizio della nuova stagione calcistica, per il Real Madrid.

Questa volta è toccato a James Rodriguez, obiettivo di mercato del Napoli, costretto a uscire ieri al 12′ st nel corso della partita contro il Valladolid, in cui fino a quel momento era stato fra i migliori in campo.

Il colombiano è stato sottoposto alle cure del caso, che hanno evidenziato, fa sapere una nota del club, “una lesione al soleo del polpaccio destro. Seguiamo da vicino l’evoluzione delle condizioni del giocatore”.

Non viene fatta una prognosi ma i media spagnoli sottolineano che per questo tipo di problema di solito lo stop forzato è almeno di tre settimane. Di sicuro James salterà la prossima partita contro il Villarreal e poi gli impegni con la sua nazionale.

Non solo calciomercato, ecco come Cristiano Ronaldo si sta preparando al big match Napoli-Juventus.

Dopo la sfida dello scorso maggio a Madrid in coppia con Miguel Paixao (ex compagno di squadra nello Sporting Lisbona) Cristiano Ronaldo è tornato sul green. Il fenomeno della Juventus, con la fidanzata Georgina e i quattro figli, ha festeggiato il successo per 1-0 contro il Parma concedendosi una domenica di golf al Royal Park i Roveri di Torino, circolo della famiglia Agnelli. Stregato dal green, CR7 ha postato una foto su Instagram al fianco di tutti i suoi amori tra sorrisi, “ferri” e palline. Il cinque volte Pallone d’Oro prepara così la super sfida di sabato prossimo al Napoli in programma all’Allianz Stadium.

Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha iniziato la stagione con una grande prestazione contro il Parma ma non è riuscito a segnare. Tutta “colpa” del VAR che gli ha annullato un gol per un fuorigioco millimetrico. Cristiano Ronaldo conta di sbloccarsi contro il Napoli, importante candidata allo scudetto (fonte Ansa).