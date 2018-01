CALCIOMERCATO NAPOLI- Sfumato l’affare Simone Verdi, il Napoli ha individuato alcuni calciatori per rinforzare la rosa. Si tratta di Keita Balde del Monaco, Matteo Politano del Sassuolo e Grimaldo del Benfica.

Capolista del campionato, che per giugno avrebbe già messo le mani su Grimaldo del Benfica, come scrive oggi il Corriere dello Sport: “Napoli, che acquisto! Giuntoli in Portogallo per Grimaldo: il nuovo Dani Alves arriverà a giugno. Improvviso blitz a Lisbona del direttore sportivo: l’obiettivo è proprio il terzino del Benfica. Trattativa partita da una base di 25 milioni di euro e già in fase molto avanzata”. Rincara Tuttosport: “Mercato, Napoli: blitz in Portogallo per Grimaldo del Benfica”.

In Francia è uscito un clamoroso retroscena di mercato in chiave Napoli. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport citando il canale RMC Sport, infatti, il club partenopeo avrebbe offerto 45 milioni di euro al Monaco per Keita Baldé, prelevato la scorsa estate dalla Lazio per circa 30 milioni di euro. Il club monegasco ha però rimandato al mittente la proposta del ds Giuntoli.

Del futuro di Matteo Politano ne ha parlato anche l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ai microfoni di Calciomercato.com. Riportiamo da “Napoli Today”: “Le dichiarazioni di Sarri su Politano? Mi fa sorridere, ho preso le sue parole come una battuta, sono cose che ci fanno sorridere e ridere allo stesso tempo. Il Sassuolo ha la sua politica, quella di non cedere i giocatori migliori nel mese di gennaio, poi nel calcio può succedere di tutto. Ma se ricordate è già successo nella nostra storia, per esempio con Zaza: la Juve ce l’aveva chiesto e non l’abbiamo ceduto. Politano dovrà cercare di rendere al meglio perché nel mese di giugno, se ci saranno le condizioni, non soltanto con il Napoli ma anche con altre società, ne riparleremo”.