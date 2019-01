NAPOLI – Gli affari Kouamé e Lozano da chiudere per la prossima stagione, il prestito di Rog che si fa sempre più probabile, ma anche l’avvicinamento al ritorno in campo con la Coppa Italia contro il Sassuolo e la ripresa di campionato contro la Lazio. Il Napoli riprende oggi gli allenamenti guadando al binario del mercato e a quello del campo. Nelle trattative, il ds Giuntoli sta lavorando per preparare la squadra del prossimo anno, visto che non sono previsti arrivi invernali.

Calciomercato, Christian Kouame al Napoli

La trattativa con il Genoa per Christian Kouame va avanti e dovrebbe concludersi in questa sessione di mercato, con il 21nne attaccante ivoriano che rimarrebbe al Genoa in prestito. Trattativa anche con il Psv per l’esterno messicano Lozano. Intanto Ancelotti ritrova oggi gli azzurri. Al centro del lavoro i problemi a centrocampo con la squalifica di Allan e l’infortunio muscolare di Hamsik: per questo l’ipotesi di cessione in prestito di Marco Rog potrebbe concretizzarsi solo dopo il match del 20 gennaio contro la Lazio. Per il doppio appuntamento contro Sassuolo e Lazio, il Napoli ha lanciato una promo che prevede biglietti super scontati per la Coppa.

