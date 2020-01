Calciomercato Napoli, Lobotka e Demme: doppio colpo a centrocampo

NAPOLI – Napoli scatenato sul calciomercato. Aurelio De Laurentiis è pronto ad investire 33 milioni di euro per portare in Campania i centrocampisti Stanislav Lobotka e Diego Demme. Si tratta di due calciatori che completerebbero al meglio la rosa dei centrocampisti del Napoli perché Lobotka è molto tecnico, mentre Demme è bravissimo in fase di copertura.

Andiamo a conoscerli meglio. Lobotka è un centrocampista molto tecnico che fino a questo momento ha segnato 16 gol in carriera tra club e Nazionale Slovacca. Per prenderlo, il Napoli dovrà sborsare venti milioni di euro. Il Celta Vigo, club dove gioca attualmente, non lo lascerà partire per meno. Lobotka non vede l’ora di trasferirsi al Napoli e prima di Napoli-Inter ha pubblicato una storia su Instagram dove stava seguendo la partita da “tifoso”.

Il Napoli sta stringendo i tempi anche per Diego Demme. Il centrocampista del Lipsia sarebbe il secondo colpo a centrocampo di questa sessione di calciomercato. Il primo tifoso di questo affare di calciomercato è il papà del calciatore del Lipsia. Si tratta di un italiano che si è trasferito in Germania per motivi di lavoro. Il papà di Demme è un grandissimo tifoso del Napoli che ha chiamato il figlio Diego in onore di Diego Armando Maradona.

Non finisce qui, l’idolo di Demme è Gattuso. Il calciatore del Lipsia, che è un mediano alla Ringhio, farebbe carte false per trasferirsi al Napoli dove verrebbe allenato dal suo idolo di sempre. Per venderlo, il Lipsia vuole tredici milioni di euro, una cifra abbondantemente alla porta del Napoli. La fumata bianca non è lontana.