ROMA – Il Napoli accelera sul mercato. Secondo quanto riferiscono i media messicani, Hiving Lozano sembra essere sempre più vicino agli azzurri. L’attaccante del PSV è nel mirino di De Laurentiis da tempo. Il Napoli pagherà l’intera clausola rescissoria da 42 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante che firmerà un contratto di 5 anni per una cifra di circa 4,5 milioni a stagione più bonus.

Nei giorni scorsi si era parlato del nodo legato ai diritti d’immagine ma, sempre secondo fonti messicane, sarebbe stato risolto. Lozano, 24 anni, pare abbia discusso con il tecnico Van Bommel dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions League e l’ex milanista l’ha escluso dalla prima gara di Eredivise.

Capitolo James Rodriguez: il giocatore sembrava a un passo dall’approdo all’Atletico Madrid ma il presidente dei Colchoneros ha rivelato: “La nostra squadra – ha rivelato a Radio Kiss Kiss – è forte così e crediamo di essere già competitivi come siamo per tutte le competizioni. La rosa è chiusa. Nel calcio non si può mai sapere cosa accadrà domani ma oggi posso dire solo che siamo forti così e che la rosa è già fatta”.

Il Real Madrid non intende accettare meno di 42 milioni di euro, mentre De Laurentiis vuole convincerli ad accettare un passaggio in prestito oneroso. (fonte QUOTIDIANO.NET)