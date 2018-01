CALCIOMERCATO NAPOLI – Mascherano sta per chiudere la sua esperienza con la maglia del Barcellona per una ricca “pensione” in Cina con la maglia dell’Hebei. Ma poco prima del suo trasferimento in Asia, ha deciso di svelare un retroscena di calciomercato.

Nel 2014 stava per firmare per il Napoli ma poi Luis Enrique lo convinse a restare a Barcellona e insieme vinsero il “Triplete”, compresa la Champions alzata al cielo dopo il trionfo contro la Juventus.

Le dichiarazioni di Mascherano sono riportate da itasportpress.it

“Nell’estate del 2014 avevo la possibilità di andare via da Barcellona e il Napoli in quel momento era una soluzione. Avevo capito che il mio ciclo era terminato, lo dissi anche al direttore sportivo Andoni Zubizarreta, ma mi rispose di no perché loro volevano continuare a contare su di me. Arrivò poi Luis Enrique e mi disse di proseguire con questa maglia. Però in questa vita nessuno è imprescindibile e sono stato davvero tentato di raggiungere Rafa. Non potrò mai ringraziare abbastanza Rafa per tutto quello che ha fatto per me. Mi ha tirato su da un pozzo a venti metri sotto terra e mi ha portato più in alto possibile”.