NAPOLI – Maurizio Sarri voleva Simone Verdi ma il calciatore ha deciso di restare al Bologna fino al termine della stagione. A questo punto l’allenatore dei campani vorrebbe un altro calciatore che già milita nel campionato italiano, Matteo Politano del Sassuolo.

In questo momento Politano è la prima scelta dopo la beffa Verdi e Gerard Deulofeu, altra alternativa di calciomercato in quel ruolo, è al momento una scelta scelta.

Il Sassuolo è una bottega di lusso ma il Napoli dovrebbe riuscire a prendere il calciatore investendo la stessa cifra che aveva deciso di spendere per Simone Verdi. Il valore di mercato di Politano oscilla tra i 13 e i 17 milioni di euro.

Possibile anche un prestito oneroso con obbligo di riscatto la prossima estate. Napoli e Sassuolo sono al lavoro per arrivare alla fumata bianca anche perché Sarri pretende una alternativa ai tre titolarissimi dell’attacco campano che hanno bisogno di riposare per non arrivare logori alle partite più importanti della stagione.