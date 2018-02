NAPOLI – Partiamo dall’unica cosa certa. Il contratto di Maurizio Sarri con il Napoli scadrà il 30 giugno del 2020. Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per prolungarlo, portando l’ingaggio del tecnico toscano sui quattro milioni di euro a stagione. Non è solamente una questione di soldi, Maurizio Sarri vorrebbe avere carta bianca sul calciomercato per allungare una rosa che, a oggi, è troppo corta per competere su tre competizioni. L’accordo non è né vicino, né lontano. La trattativa per il rinnovo del contratto di Maurizio Sarri è in una fase di stallo.

L’inserimento del Chelsea

Tra i due litiganti il terzo gode? Nella trattativa tra il Napoli e Maurizio Sarri, per il rinnovo del contratto del tecnico toscano, si è inserito il Chelsea di Roman Abramovich. Il magnate russo è pronto a licenziare Antonio Conte, che sta disputando una stagione da dimenticare, per affidare la panchina del Chelsea al duo Maurizio Sarri – Gianfranco Zola. Abramovich vuole Maurizio Sarri come capo allenatore e Gianfranco Zola, vecchia gloria del Chelsea, come direttore dell’area tecnica. Al momento Maurizio Sarri è orientato al “no grazie” ma se la trattativa per il rinnovo con il Napoli non dovesse decollare, la risposta sarebbe certamente diversa.