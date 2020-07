Il Napoli sta per piazzare un grande colpo di calciomercato. E’ ad un passo Osimhen, centravanti del Lille che sarà l’erede di Milik.

Come scrive Il Corriere dello Sport, il primo incontro di calciomercato tra le parti (il ds del Napoli Giuntoli, il ds del Lille Campos, il presidente del Lille Lopez ed i procuratori del calciatore) è stato a Montecarlo poco dopo il trionfo in Coppa Italia.

Già quell’incontro andò molto bene. Dopo la partita tra il Napoli ed il Cagliari, le parti si sono incontrate di nuovo a Porto Cervo. Qui sarebbe stata raggiunta la fumata bianca (in attesa del comunicato ufficiale non si può scrivere altro).

Il Napoli avrebbe convinto il Lille con una offerta da 60 milioni di euro (o cash o 45 più il cartellino di Ounas).

I procuratori del calciatore sarebbero stati convinti con una offerta da 3 milioni di euro a stagione. Quindi il calciatore percepirebbe annualmente un fisso da 2.5 milioni di euro con dei bonus che lo porterebbero facilmente fino a 3.

Perché il Napoli ha accelerato la trattativa di calciomercato per Osimhen? Per due motivi. Per strapparlo alla concorrenza e per trovare presto un sostituto di Milik (che verrà venduto al migliore offerente).

Infatti nelle ultime partite Gattuso sta utilizzando soprattutto gli altri attaccanti perché non ritiene più Milik parte del suo progetto tecnico (fonte Il Corriere dello Sport).