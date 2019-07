NAPOLI – Il calciomercato estivo è così. Il Napoli è passato in poche ore dal sogno di acquistare James Rodriguez e Pepé alla concreta possibilità di rimanere con un pugno di mosche in mano.

Per James Rodriguez sembrava fatta perché il calciatore si era promesso al suo vecchio allenatore Carlo Ancelotti ma dopo il grave infortunio subito da Asensio, che lo costringerà a saltare tutta la prossima stagione, i Blancos avrebbero deciso di non vendere più il colombiano per buona grazia di Napoli e Atletico Madrid.

Anche l’affare Pepé sembrava in dirittura d’arrivo perché il Napoli aveva raggiunto l’accordo sia con Lille, sulla base di settanta milioni di euro più il cartellino del campione d’Africa con l’Algeria Adam Ounas, che con gli agenti del calciatore, che erano arrivati appositamente nel ritiro estivo del club campano a Dimaro.

La Bbc ne è certa: Nicolas Pepé non si trasferirà a Napoli. Il Lille, infatti, avrebbe trovato l’accordo con l’Arsenal di Emery per 80 milioni di euro e l’attaccante ivoriano avrebbe accettato il trasferimento in Premier League.

L’Arsenal non sarebbe nuovo a colpi di questo tipo dalla Francia. Due anni fa ha acquistato Lacazette dal Lione per ben sessanta milioni di euro (bonus compresi). L’affare Pepé non sarebbe altro che un “Lacazette bis”.

Se dovessero sfumare sia James Rodriguez che Pepé, il Napoli si getterebbe a capofitto nell’affare Mauro Icardi. L’attaccante argentino è in uscita dall’Inter e potrebbe non essere acquistato dalla Juventus che nelle ultime ore sta intensificando la trattativa con il Manchester United per portare Romelu Lukaku agli ordini di Maurizio Sarri (probabile uno scambio con Paulo Dybala).

In quel caso Icardi, che nell’Inter è fuori rosa, dovrebbe accettare o la proposta del Napoli o quella della Roma (che però preferirebbe acquistare Gonzalo Higuain come ammesso anche in conferenza stampa dal nuovo ds dei giallorossi Gianluca Petrachi).