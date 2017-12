ROMA – “Campioni d’inverno? È un qualcosa che non ha nessun valore. Abbiamo fatto tanti punti in un anno ma li abbiamo mischiato male perché li abbiamo fatti in due stagioni diverse. Stiamo facendo un bel cammino e siamo orgogliosi ma per garantire un futuro di questo livello al Napoli è importantissimo andare in Champions. E questo girone d’andata ci lascia delle belle speranze”. Maurizio Sarri chiude il 2017 con il Napoli campione d’inverno e imbattuto in trasferta nell’anno solare, unica squadra a riuscirci nei primi cinque campionati europei.

Anche a Crotone sono arrivati tre punti fondamentali per la corsa scudetto. Una partita in cui Dries Mertens non ha brillato: “Non deve pensarce al gol, noi veniamo da una gara in cui Dries ha fatto tre assist e ci ha fatto vincere la partita. Non deve pensarci poi il resto verrà da solo. Contro la Samp ha fatto benissimo, stasera ha trovato pochi spazi anche se ogni volta che si muove creiamo qualcosa. Non è stanco anche se sta giocando tantissimo: non mi è mai passato dalla mente di toglierlo. Anche se avessi a disposizione altri 3 centravanti Dries giocherebbe comunque quasi sempre. Il rigore chiesto dal Crotone? La palla sbatte sul petto di Mertens e poi Hamsik devia il pallone a 30 centimetri da lui. Io vedo la maglietta che si deforma sul punto del petto, poi c’è Hamsik e un difensore che gli saltano molto vicini. Parlare di volontarietà in un’occasione di questo tipo mi sembra eccessivo”.

Chiusura sul calciomercato. Sarri aspetta rinforzi: “Siamo scoperti in un ruolo ma non è quello che pensate voi. Se il direttore sportivo mi chiede qualcosa io dico la mia. Se il ds parla di tattica io mi inc…. e così fa lui se io parlo di mercato. Non voglio litigare con Giuntoli perché è grosso (ride, ndr)”.